Son dakika! Adana Otogarı'nda korkutan yangın - Son Dakika

Son dakika! Adana Otogarı'nda korkutan yangın
01.05.2021 22:25
Son dakika haberler: Adana Otogarı'nda korkutan yangınADANA Merkez Otogarı'ndaki bir firmaya ait bilet satış noktasında yangın çıktı.
Adana Otogarı'nda korkutan yangın
ADANA Merkez Otogarı'ndaki bir firmaya ait bilet satış noktasında yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangında bilet satış noktası kullanılamaz hale geldi.
Büyükşehir Belediyesi Merkez Otogarı'nda akşam saatlerinde yangın çıktı. İddiaya göre otogarda bulunan vatandaşlar bir şirkete ait bilet satış ofisinden duman yükseldiğini görmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede büyüyen yangına müdahale için gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin yapmış olduğu soğutma çalışmalarının ardından iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.
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