Parmağında doku kaybı olduğunu hastanede öğrenmiş - Son Dakika

Parmağında doku kaybı olduğunu hastanede öğrenmiş

12.05.2021 10:16

SÜPER Lig'e yükselen Adana Demirspor'un şampiyonluk kutlaması sırasında elindeki meşalenin patlaması sonucu iki parmağı parçalanan Uğur Türkölmez'in (32), geçirdiği 3 ayrı ameliyatla kopan parçaları yerine dikildi.

SÜPER Lig'e yükselen Adana Demirspor'un şampiyonluk kutlaması sırasında elindeki meşalenin patlaması sonucu iki parmağı parçalanan Uğur Türkölmez'in (32), geçirdiği 3 ayrı ameliyatla kopan parçaları yerine dikildi. Olay günü eline tişörtüyle tampon yapan ve yoldan çevirdiği bir motosikletle hastaneye götürülen Türkölmez, "Yolda şuurumu kaybedince, düşmemek için motosiklet sürücüsüyle aynı tişörtü giydik. Hastaneye gittiğimde doku kaybı olduğunu öğrendim. Hiçbir taraftar, meşale ve havai fişekle kutlama yapmasın" dedi.

TFF 1'inci Lig'de 70 puanla şampiyon olup, 26 yıllık özlemin ardından Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, kenti sevince boğdu. Kısıtlamaya rağmen takımlarının forma ve bayraklarıyla sokağa dökülen taraftarlar, kentin farklı noktalarında toplanıp kutlama yaptı. Taraftarlar, meşale yakıp, araç konvoyu yaparak tur attı. Kutlamalar sırasında Uğur Türkölmez'in yakmak istediği meşale elinde patladı. İki parmağı parçalanan Türkölmez, elindeki kanamayı durdurmak için üzerinden çıkardığı giysiyle tampon yaptı. Bir arkadaşı tarafından motosikletle özel hastaneye kaldırıldığı sırada şuurunu kaybeden Türkölmez, düşmemek için motosiklet sürücüsünün tişörtünün içerisine girdi. Götürüldüğü hastanede tedaviye alınan Türkölmez'in kopan parmak parçalarına ise ulaşılamadı. O sırada mesaide olan Adana Su ve Kanalizasyon İşletmesi çalışanı Cengiz Balcı, patlamanın ardından geldiği olay yerinde parmak parçalarını buldu.

DERİN DONDURUCUYA KOYDUParmak parçalarını alan Cengiz Balcı, 112 Acil Servis'i arayarak, nasıl muhafaza edebileceğini sordu. Ekipler, Balcı'ya vakit kaybetmeden parmak parçasını buzdolabına koymasını istedi. Balcı da parmak parçalarını iş yerindeki buzdolabının derin dondurucusuna koydu. Otomobiliyle Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi'ne giden Cengiz Balcı, personelden yardım istedi.'PARMAK BULUNDU, DONDURUCUDA'Polis ekipleri, parmağı parçalanan Türkölmez'in ismini bilmedikleri için vaka üzerinden kentteki hastanelerle irtibata geçti. Ancak hastanelere böyle bir vakanın ulaşmadığı belirtildi. Balcı'nın arkadaşı Umut Süzer, Adana Çevirme Radar isimli sosyal medya platformu üzerinden, "Akşam Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ önünde elinde havai fişek patlayan parmağı kopan arkadaşı tanıyan acil dönüş yapsın. Parmak bulundu dondurucuda" yazdı. Paylaşımı gören Türkölmez'in yakınları, Süzer aracılığıyla Balcı'ya ulaştı.BUZ KALIBINA KOYUP, HASTANEYE GÖTÜRDÜTürkölmez'in özel hastanede olduğunu öğrenen Balcı, parmak parçalarını sargı bezine sarıp, buz kalıbına koyarak götürdü. Doktorlar tarafından teslim alınan Türkölmez'in parmak parçaları,  ameliyatla yerine dikildi. 3 ameliyat geçiren Türkölmez'in durumunun takip edileceği öğrenildi.'DOĞUŞTAN FANATİK ADANA DEMİRSPORLU'YUM'Şampiyonluk gecesi yaşadıklarını DHA'ya anlatan Uğur Türkölmez, "Ben doğuştan fanatik bir Adana Demirspor taraftarıyım. Yaklaşık 10 yaşımdan beri hiçbir maçı kaçırmadım. O gün de yılların vermiş olduğu bir özlem vardı, çok hevesliydik. Şampiyon olduk ve kutlamaya çıktık. Durduğum bir yerde meşaleyi yaktım ve birden bir patlama oldu. Nasıl olduğunu ben de anlamadım. O anın şokuyla tişörtümü çıkarıp, elimi sardım. Bulunduğum yerde trafik çok yoğundu ve kanama devam ediyordu" diye konuştu.'BİR TİŞÖRTÜ İKİ KİŞİ GİYDİK'Yolun karşısına geçip, bir motosikletliyle hastaneye gittiğini aktaran Türkölmez, "Motora bindim ve hastaneye gitmemizi söyledim. Yolda giderken sallanmaya başladım. Arkadaşa rica edip, bir tişörtü iki kişi giydik. Çünkü kanama şiddetli bir şekilde devam ediyordu ve düşecek gibiydim. Hastaneye gittiğimde gerekli kontroller yapıldı ve doku kaybı olduğunu öğrendim. Gereken müdahaleler yapıldı ve şu anda iyiye doğru gidiyorum. 3 ameliyat oldum ve 5-6 aylık tedavi sürecinin ardından eski halime döneceğim" dedi.'ÇOK TEHLİKELİ'

Taraftarlara sevinç konusunda uyarılarda bulunan Türkölmez, "Hiçbir taraftarın meşale ve havai fişek kutlama yapmamasını istiyorum. Ben de bu saatten sonra asla böyle bir şeye kalkışmam. Çok tehlikeli" ifadelerini kullandı.


Parmağında doku kaybı olduğunu hastanede öğrenmiş
Parmağında doku kaybı olduğunu hastanede öğrenmiş
Parmağında doku kaybı olduğunu hastanede öğrenmiş
Parmağında doku kaybı olduğunu hastanede öğrenmiş
Parmağında doku kaybı olduğunu hastanede öğrenmiş
Parmağında doku kaybı olduğunu hastanede öğrenmiş
Parmağında doku kaybı olduğunu hastanede öğrenmiş
Parmağında doku kaybı olduğunu hastanede öğrenmiş
Parmağında doku kaybı olduğunu hastanede öğrenmiş
Parmağında doku kaybı olduğunu hastanede öğrenmiş
Parmağında doku kaybı olduğunu hastanede öğrenmiş
Parmağında doku kaybı olduğunu hastanede öğrenmiş
Parmağında doku kaybı olduğunu hastanede öğrenmiş

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Balcı, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Parmağında doku kaybı olduğunu hastanede öğrenmiş - Son Dakika


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