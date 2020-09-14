Son dakika haberleri! Adana polisi masal yoluyla çocukları kötü niyetli kişilere karşı bilgilendirdi - Son Dakika

Adana polisi, ziyaret ettiği anaokulundaki öğrencileri, okuduğu masallarla kötü niyetli kişilere karşı bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, toplumda suça karşı farkındalık oluşturmak ve tedbir almaları konusunda yürüttüğü faaliyetler kapsamında kentteki bir anaokulunu ziyaret etti.

"Can polis" olarak adlandırılan "maskot" polisin de yer aldığı etkinlikte renkli görüntüler oluştu.

Kadın polis memuru Semra Ağaya, ziyarette kendisinin kaleme aldığı "Masallardan Gerçek Hayata" isimli kitabını öğrencilere okudu.

Ağaya, çocuklara masallardan kötü niyetli kişilere karşı örnekler sunarak bunlara karşı dikkatli olmaları, ebeveynlerinden sonra onları her türlü kötülükten koruyacak "polis ağabey" ve "polis abla"larının bulunduğu mesajını verdi.

Ziyarette, çocuklara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında temizlik, maske kullanımı ve sosyal mesafe konularında da bilgi verildi.

Daha sonra çocuklara polis maskotu ve kalem hediye edildi.

Masal kitabı, kentteki çeşitli anaokullarında da öğrencilere dağıtılmıştı.