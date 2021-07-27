Adana'nın Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Gökbuket mevkisinde bir tarladaki anızların yakılması sırasında alevler, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 15 su tankı, iş makineleri ve 200 personel sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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