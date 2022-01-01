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Son dakika haberi... Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi oksijenle şifa dağıtıyor - Son Dakika

Son dakika haberi... Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi oksijenle şifa dağıtıyor

01.01.2022 12:22

Gelen son dakika haberlerine göre Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hizmet vermeye başlayan Hiperbarik Tedavi Ünitesi, diyabet ve diğer etkenlerden oluşan iyileşmeyen yaralar, karbonmonoksit zehirlenmeleri, ani görme ve işitme kaybı, dekompresyon hastalığı, termal yanıkları ve beyin apsesi olan hastalara derman oluyor.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hizmet vermeye başlayan Hiperbarik Tedavi Ünitesi, diyabet ve diğer etkenlerden oluşan iyileşmeyen yaralar, karbonmonoksit zehirlenmeleri, ani görme ve işitme kaybı, dekompresyon hastalığı, termal yanıkları ve beyin apsesi olan hastalara derman oluyor.

Merkezde aldıkları oksijen tedavisiyle sağlıklarına kavuşanlar, hastalıklarına çare bulmanın mutluluğunu yaşıyor.

Hastaların çelik bir kabin içinde, deniz seviyesinde atmosferik basınçtan daha fazla bir basınca maruz bırakılarak yüzde 100 oksijen solumasına dayanan hiperbarik oksijen tedavisi, kentin yanı sıra çevre illerden gelen hastalara da şifa dağıtıyor.

Başhekim Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, AA muhabirine, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hiperbarik Tedavi Ünitesinin 2 Aralık'tan bu yana hizmet verdiğini söyledi.

Merkezde 16 hastanın tedavisinin devam ettiğini aktaran Çetinkünar, şu an sırada bekleyen 20'ye yakın hasta bulunduğunu belirtti.

Oksijenle tedavi için her geçen gün hasta sayısının arttığını dile getiren Çetinkünar, Hiparbarik Tedavi Ünitesinin şu an Adana'da kamuda açılmış ilk ünite olduğunu aktardı.

Çetinkünar, hiperbarik tedavinin hastaların özel bir alana alınarak oksijen solutulmasıyla uygulandığına değinerek, "En çok bildiğimiz vurgun, damar hastalıkları olan diyabetik ayak dediğimiz şeker hastalığına bağlı dolaşım bozukluğu bulunan hastalarda, duyma kaybı ve karbonmonoksit zehirlenmelerinde tedavide birinci basamak olabilecek bir yöntem. Hastanemiz, Adana ve çevre illerde bu tedaviye ihtiyaç duyan hastalar için yeni bir umut kapısı, yeni bir tedavi alanı olacak." diye konuştu.

Çetinkünar, hastanede hiperbarik oksijen tedavisinin ücretsiz olduğunu dile getirdi.

Sualtı Hekimi ve Hiperbarik Uzmanı Dr. Hüseyin Karakaya da ünitelerinde hastalara şifa olmaya çalıştıklarını söyledi.

Hiperbariğin özellikli bir tedavi alanına girdiğini anlatan Karakaya, "Basınç odasında saf oksijen solutmaya dayalı bir tedavi. Amacımız hastanın kanındaki oksijen miktarını arttırarak bundan doğan faydalı etkilerden yararlanmak. Genellikle damar yetmezliğinden oluşan oksijen yetersiz durumunda, karbonmonoksit acil tedavilerinde, ani görme ve işitme kaybı, vurgun hastalığında, kronik kemik enfeksiyonlarında yüksek miktarda oksijen vererek hastalara fayda sağlıyoruz, tedavi ediyoruz." ifadesini kullandı

Karakaya, ünitede açıldığı günden bu yana 7'si acil 36 hastayı tedavi ettiklerini, 15 hastanın seanslarının sürdüğünü belirtti.

Hastalardan Ayşe Gül, ani işitme kaybı nedeniyle doktorunun hiperbarik oksijen tedavisi önerisiyle başladığını ve üç seans olmasına rağmen rahatsızlığında düzelme olduğunu, güzel sonuçlar aldığını aktardı.

Şeker hastalığı nedeniyle ayağında yara oluşan Metin Korkuk (60) da aldığı tedaviyle yaralarının iyileşmeye başladığını söyledi.

30 yıldır şeker hastası olduğunu ve bu nedenle sağ ayak parmaklarından ikisini kaybettiğini anlatan 72 yaşındaki Elif Özel de "Yaklaşık 2,5 ay önce sağ ayağımın topuğunda yara oluştu. Bir ay hastanede yattım. Şu an iyiyim, burayı da çok çok beğeniyorum. Allah yerden göğe kadar razı olsun. Şu an ücretsiz alıyorum bu hizmeti." dedi.

Ayak ve ellerinde çıkan yaralar nedeniyle hiparbarik oksijen tedavisi alan Döndü Kıraker (62) ise bu tedavi sayesinde yaralarının kapanmaya başladığını ve umutla iyileşmeyi beklediğini söyledi.

Son dakika haberi... Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi oksijenle şifa dağıtıyor
Son dakika haberi... Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi oksijenle şifa dağıtıyor
Son dakika haberi... Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi oksijenle şifa dağıtıyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi oksijenle şifa dağıtıyor - Son Dakika


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