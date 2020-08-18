Son dakika haberleri: ADANA Tamir ettiği tarım aletinin altında sürüklenerek ağır yaralandı- O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

Tamir ettiği tarım aletinin altında sürüklenerek ağır yaralandı- O ANLAR KAMERADA

ADANA'nın Kozan ilçesinde tamirci Mehmet Kurtaran (59), tamir ettiği tarım aletinin bağlı olduğu traktörün hareket etmesiyle tarım aletinin altında sürüklenerek ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Kurtaran, müşterisine ait tarım aletini tamir ettikten sonra bağlı olduğu traktör bilinmeyen bir nedenle hareket etti. Kurtaran, traktörün arkasına bağlı tarım aletinin altında kalarak yaklaşık 30 metre sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ilk müdahalede bulunduğu Kurtaran, kaza yerine gelen ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenilen Kurtaran, Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Ali GÖKDAL/KOZAN(Adana),(DHA)-