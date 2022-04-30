Son dakika haberleri | Adanalı şoförden insanlık dersi... Otobüste kalbi duran yaşlı kadını hastaneye böyle yetiştirdi - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Adanalı şoförden insanlık dersi... Otobüste kalbi duran yaşlı kadını hastaneye böyle yetiştirdi

30.04.2022 10:12

Bir son dakika haberine göre Adanalı şoförden insanlık dersi... Otobüste kalbi duran yaşlı kadını hastaneye böyle yetiştirdi 82 yaşındaki kadının kalbi durdu, şoför rotasını değiştirip hastaneye böyle gitti Hayata geri döndürülen Fatma Demirkol: "Allah o şoförden razı olsun" Adana'da otobüste kalbi duran yaşlı bir...

Adanalı şoförden insanlık dersi... Otobüste kalbi duran yaşlı kadını hastaneye böyle yetiştirdi

82 yaşındaki kadının kalbi durdu, şoför rotasını değiştirip hastaneye böyle gitti

Hayata geri döndürülen Fatma Demirkol:

"Allah o şoförden razı olsun"

ADANA - Adana'da otobüste kalbi duran yaşlı bir kadını otobüs şoförü güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştirdi. O anlar otobüs içerisindeki kameraya saniye saniye yansırken tekrardan hayata döndürülen yaşlı kadın şoföre teşekkür etti.

Edinilen bilgiye göre olay, dün merkez Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Kızı Şemsi Kaplan ile birlikte 01 J 0100 plakalı otobüse binen 82 yaşındaki Fatma Demirkol, bir anda fenalaştı. Şoför Bilal Üzüm, otobüsü hemen kenara çekerek ambulansı aradı. Bu sırada yaşlı kadının kızı ise bakkala su almaya gitti.

O anlar güvenlik kamerasında

O anda otobüstekiler yaşlı kadının nabzını kontrol ederken bir anda Demirkol'un kalbi durdu. Bunun üzerine otobüs şoförü Bilal Üzüm ise hemen güzergahını değiştirerek Demirkol'u merkez Çukurova ilçesindeki Özel bir hastaneye götürdü.

Hastanede hemşire ve doktorların müdahalesiyle yaşlı kadın tekrardan hayata döndü. O anlar otobüs içerisindeki kameraya saniye saniye yansıdı.

"Allah şoförden razı olsun"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Fatma Demirkol, otobüs şoförüne teşekkür ederek, "Bir anda fenalaştım ve kendimden geçtim. Beni otobüs hastaneye getirdi. Allah şoförden razı olsun. Şuanda çok iyiyim" dedi.

Hemşire Fatma Yanıkkollu ise hastanın durumunun iyi olduğunu belirterek, "Bir anda acile bir otobüs korna çalarak geldi. Hemen dışarıya çıktık ve hastamızın solunumu durmuştu. Hemen hastamızı acil servise aldık ve havayolu açıklığını sağladık. Şuanda hastamızın durumu iyi" diye konuştu.

"Ben insanlık görevimi yaptım"

Otobüs şoförü Bilal Üzüm ise insanlık görevini yaptığını söyleyerek, "Bir anda teyzenin nabzı durunca ambulansı beklemeden rotamdan çıkıp özel bir hastaneye gittim. İnsani görevimizi yaptık. Teyzemiz şuanda iyiymiş. Hastaneye yetiştirdiğimizde teyzemiz nefes almıyordu. Ben insanlık görevimi yaptım. Kim olsa aynısını yapardı" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri | Adanalı şoförden insanlık dersi... Otobüste kalbi duran yaşlı kadını hastaneye böyle yetiştirdi
Son dakika haberleri | Adanalı şoförden insanlık dersi... Otobüste kalbi duran yaşlı kadını hastaneye böyle yetiştirdi
Son dakika haberleri | Adanalı şoförden insanlık dersi... Otobüste kalbi duran yaşlı kadını hastaneye böyle yetiştirdi
Son dakika haberleri | Adanalı şoförden insanlık dersi... Otobüste kalbi duran yaşlı kadını hastaneye böyle yetiştirdi

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Bahçeşehir, Seyhan, Adana, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Adanalı şoförden insanlık dersi... Otobüste kalbi duran yaşlı kadını hastaneye böyle yetiştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Adanalı şoförden insanlık dersi... Otobüste kalbi duran yaşlı kadını hastaneye böyle yetiştirdi - Son Dakika
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