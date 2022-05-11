Son dakika haberleri | Adanalı ünlü kadayıfçı uğradığı silahlı saldırıda öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Adanalı ünlü kadayıfçı uğradığı silahlı saldırıda öldü

11.05.2022 14:48

Son dakika haberlerine göre Adanalı ünlü kadayıfçı uğradığı silahlı saldırıda öldü Adana'da arkadaşının tamirhanesinde otururken bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan ünlü kadayıfçı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiADANA Adana'da arkadaşının tamirhanesinde otururken bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan...

Adanalı ünlü kadayıfçı uğradığı silahlı saldırıda öldü

Adana'da arkadaşının tamirhanesinde otururken bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan ünlü kadayıfçı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

ADANA Adana'da arkadaşının tamirhanesinde otururken bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan ünlü kadayıfçı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Hurmalı Mahallesinde meydana geldi. Öğlen saatlerinde ünlü kadayıfçı Olcay Tekin, tatlı imalathanesine gitti. Tekin, buradan da komşusu ve arkadaşı olan tamircinin yanına gitti. Sandalyeye oturup arkadaşıyla sohbet ettiği sırada yaya olarak gelen bir kişi tabancayla Tekin'e 7 el ateş etti. Daha sonra zanlı yaya olarak kaçıp bir süre sonra motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı. Tekin ise tamircinin çağırdığı ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tekin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tekin'in cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise zanlının ismini belirleyip yakalamak için çevredeki ve motosikletin gidiş güzergahındaki güvenlik kameralarını inceleme altına aldı.

Son dakika haberleri | Adanalı ünlü kadayıfçı uğradığı silahlı saldırıda öldü
Son dakika haberleri | Adanalı ünlü kadayıfçı uğradığı silahlı saldırıda öldü
Son dakika haberleri | Adanalı ünlü kadayıfçı uğradığı silahlı saldırıda öldü
Son dakika haberleri | Adanalı ünlü kadayıfçı uğradığı silahlı saldırıda öldü

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Seyhan, Adana, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Adanalı ünlü kadayıfçı uğradığı silahlı saldırıda öldü - Son Dakika


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