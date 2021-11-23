Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düğün konvoyunda havaya ateş açan 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir grubun silahla poz vermesi ve düğün konvoyunda araç camlarından uzun namlulu silahla havaya ateş açılması görüntülerinin sosyal medyada paylaşıldığı haberlerinin yer alması üzerine çalışma başlattı.
Havaya ateş açtığı tespit edilen H.T. ve M.T.B. ekiplerce gözaltına alındı, 2 silaha el konuldu.
Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.
Kaynak: AA
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