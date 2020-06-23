Son dakika haberleri... Adem Büyük'ün cezası 2 maça indirildi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Adem Büyük'ün cezası 2 maça indirildi

Bir son dakika haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Adem Büyük'e verilen 3 maçlık men cezasını 2 maça indirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Adem Büyük'e verilen 3 maçlık men cezasını 2 maça indirdi. Futbolcuya verilen 13 bin TL'lik para cezası da 8 bin 667 TL'ye düşürüldü.

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Tahkim Kurulu kararları açıklandı. Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Çaykur Rizespor - Galatasaray müsabakasında direk kırmızı kart görerek 3 maç men cezası alan Adem Büyük'ün cezasında indirime gidildi. Müsabakada direk kırmızı kart ile oyun dışı kalan Adem Büyük, daha önce 3 maç men cezası ve 13 bin TL para cezası almıştı. Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada deneyimli futbolcunun 3 maçlık men cezasının 2 maça, 13 bin TL'lik para cezasının da 8 bin 667 TL'ye indirildiği belirtildi.


Açıklanan Tahkim Kurulu Kararları şu şekilde:


"Galatasaray'ın futbolcusu Adem Büyük ile ilgili PFDK'nın 18.06.2020 tarihli E.2019-2020/800 K.2019-2020/946 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;


Galatasaray'ın futbolcusu Adem Büyük'ün ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL cezasının; futbolcunun pişmanlığı ve olayın oluş şekli nazara alınarak takdiren 2 resmi müsabakadan men ve 8 bin 667 TL para cezası şeklinde düzeltilmesine oybirliği ile karar verilmiştir." - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Tahkim Kurulu, Adem Büyük, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 07:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri... Adem Büyük'ün cezası 2 maça indirildi - Son Dakika Spor
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