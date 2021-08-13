Adıyaman'a şehit ateşi düştü - Son Dakika

Adıyaman'a şehit ateşi düştü

IRAK'ın kuzeyinde Pençe- Şimşek Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'lıların saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Hakan Bali'nin (27) acı haberi, Adıyaman'ın Besni ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

Irak'ın kuzeyinde Pençe- Şimşek Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'lıların saldırısı sonucu şehit olan Hakan Bali'nin acı haberi, Erdemoğlu Mahallesi'nde yaşayan annesi Fatma Bali'ye, Besni Kaymakamı Nazlı Demir ve askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberin ardından Uzman Çavuş Hakan Bali'nin evi Türk bayraklarıyla asıldı. 3 kız ve 1 erkek kardeşi bulunan şehidin babası Mehmet Bali'nin de 6 ay önce hayatını kaybettiği öğrenildi.