Son dakika haberleri! Adıyaman çağrı merkezlerinin yeni üssü

Adıyaman'da son yıllarda sayıları artan çağrı karşılama merkezi (müşteri hizmetleri) istihdama önemli bir katkı sağlıyor.

İş-Kur İl Müdürü Emin Yücekaya, 'beyaz yakalı' işsizlerin çok olduğu Adıyaman'ın çağrı merkezi sektöründe parlayan yıldız olduğunu vurguladı. Adıyaman'da 3 farklı çağrı merkezinin olduğunu ve 1300-1500 kişi arasında istihdam sağlandığını dile getiren Emin Yücekaya, çağrı merkezi çalışanlarının gelecekte sayısının 2 binin üzerine çıkacağını aktardı.

Yücekaya, emek yoğun tüm sektörlerde olduğu için çağrı merkezlerinin de önemli paydaşı olduklarını dile getirerek, "Çağrı hizmeti sektöründe Adıyaman yıldızı parlayan iller arasındadır. Kentin potansiyelini gören çağrı merkezleri Adıyaman'a yatırım yapmaya devam ediyor. Tekstil sanayisinin güçlü olduğu, başlıca da başka sanayinin olmadığı kette çağrı merkezi sektörü önemli bir sektör haline geldi. Firmaların memnuniyet üst düzeydedir. İşkur olarak emek yoğun tüm sektörlerde en önemli paydaşız. Çalışanların yüzde 90'ı İş-Kur üzerinden mesleki eğitimler aracılığıyla işe giriş yapılmaktadır. Bizim işverene yaklaşımımız hızlandırıyor. Yatırım yapmak isteyenler önce İşkur'u arıyor. Sektörün gelişimi açısından yeni bir süreç yaşıyoruz. Evden çalışma süreci başladı. Bu maliyetleri düştürdü dolayısıyla insan kaynağını daha fazla istihdam etme şansları var" dedi.

Çağrı merkezlerinin Adıyaman'ı tercih ettiklerine dikkat çeken Yücekaya, "Eğitimli, kariyer, meslek yapabilecek grup beden işine dayalı işler yapmıyor. Bizde beden işine dayalı tekstil, konfeksiyon sektörü var. Çağrı hizmetleri sektörü en azından kendi mesleklerini yapana kadar bir geçiş gibi değerlendiriliyor. İlgi ve verimlilik yüksek" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN