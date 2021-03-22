Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son iki günde 125 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.

Bu kapsamda son iki günde farklı mahallelerdeki 125 evde karantina uygulanmaya başlandı.