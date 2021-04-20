Son dakika haberleri: Adıyaman'da 174 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Son Dakika

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.

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