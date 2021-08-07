Son dakika haberleri... Adıyaman'da 350 polis ve bekçiyle 'Huzur' uygulaması - Son Dakika

Ekipler tarafından kent genelinde oluşturulan uygulama noktalarında ve gerçekleştirilen kontrollerde şüpheli görülen araçlar aranarak, kimlik kontrolü yapıldı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, gece saatlerinde Özel Harekat, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 'nde görevli 350 polis ve bekçinin katılımıyla huzur uygulaması gerçekleştirildi.

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