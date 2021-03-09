Son dakika haberleri! Adıyaman'da 57 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Son dakika haberi... Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 57 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 57 evde karantina uygulaması başlatıldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı. Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 57 evde karantina uygulamasına başlandı. Adıyaman, Kovid-19 değerlendirme kriterlerine göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde "çok yüksek riskli" tek kent durumunda bulunuyor.

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