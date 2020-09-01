ADIYAMAN'da jandarma ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 842 kök kenevir ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbar üzerine Kuşakkaya köyünde bir bahçeye operasyon düzenledi. Operasyonda 842 kök kenevir ele geçirildi. Kenevire el koyan ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 12:45 - Kaynak: DHA
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