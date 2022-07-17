Son dakika haberleri... Adıyaman'da çapa motoru devrildi: 1 ölü, 9 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Adıyaman'da çapa motoru devrildi: 1 ölü, 9 yaralı

17.07.2022 15:47
Son dakika haberleri... Adıyaman'da çapa motoru devrildi: 1 ölü, 9 yaralı

Son dakika haberi: Adıyaman'da çapa motorunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada köy korucusu hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı.

Adıyaman'da çapa motorunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada köy korucusu hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Tut ilçesine bağlı Havutlu köyü yakınlarında A.E.G. idaresindeki çapa motoru, köy yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarparak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü A.E.G., M.D., A.F.Y., Z.G., R.G., E.G., A.G., Ö.G., H.G. ve köy korucusu olduğu öğrenilen Ali Murtaza Yücel yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Tut Devlet Hastanesi ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tut Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ali Murtaza Yücel (30), yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Köy korucusunun cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Adıyaman'da çıkan örtü yangını söndürüldü Son dakika haber! Adıyaman'da çıkan örtü yangını söndürüldü Adıyaman'da 9'uncu kattan düşen kalıp ustası hayatını kaybetti Adıyaman'da 9'uncu kattan düşen kalıp ustası hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Adıyaman'da çapa motoru devrildi: 1 ölü, 9 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:41 İTÜ'de görev alacak yabancı uyruklu misafir öğretim görevlileri sosyal medyada gündem oldu
15:38 Ardahan Belediye Başkanı'ndan "Engelli yolu ne olacak?" diyen vatandaşa skandal cevap: Her yer bitti engelli yolu mu kaldı?
15:17 Ağrı'da husumetli akrabaların kavgasında kan döküldü: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
15:14 Pençe- Kilit Operasyonu'ndan acı haber: Kahraman Mehmetçik Selahattin Taşkın şehit düştü
15:09 Fener'den ayrılan De Colo'dan olay sözler: Orası çok karışıktı, her yıl koç ve ekibi değişiyordu
15:06 Trakya'da çekirge ve tırtıl alarmı! Marmara'ya doğru ilerliyorlar...
14:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevirmeni için "hanım kız" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu: Hanım kız hitabının bile ne anlamı geldiğini unutmuşlar
14:31 Jorge Jesus'un takımda düşünmediği 3 isim antrenmana katılmadı
14:26 Manchester United'ın yeni transferi Martinez'e Köksal Baba benzetmesi! Paylaşıma beğeni yağdı
14:09 Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dan takipçisine estetik açıklaması: Kulağımda estetik yok, kepçe kulak bandı kullanıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 15:53:31. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Adıyaman'da çapa motoru devrildi: 1 ölü, 9 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement