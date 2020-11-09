Son dakika haber... Adıyaman'da Cumhurbaşkanı Erdoğan için halı dokundu - Son Dakika

Besni ilçesinde kadınlar tarafından dokunan halı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilecek.

Belediye tarafından hazırlanan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) projesi kapsamında El Dokuma Halı ile Kadın İstihdamının Artırılması projesi kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İpek Yolu Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle açılan halı dokuma atölyesinde, Besnili kadınlar 20 gün boyunca dokumuş olduğu ipek karışımı halıya 280 bin ilmek attı.

Besni'ye özgü, tescilli Besni Üzümü motiflerinin yer aldığı halının kesimini Besni Kaymakamı Nazlı Demir yaptı.

Kaymakam Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yapılan halının tamamlandığını dile getirdi.

Halının kesimini ise kendisinin yaptığını anımsatan Demir, şunları kaydetti:

"Besni, dokumasıyla ünlü bir ilçe. Geçmişten beri halısıyla, battaniyesiyle, kilimiyle meşhur ve bu anlamda girişimcilerle birlikte Türkiye için istihdam yaratan bir ilçe olmuştur. Bu halı, hanımlarımızın el emeği, göz nuru yöresel Besni motiflerini de içeren özel bir halı. İnşallah Besni'den Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye olarak gidecek ve onlarında destekleriyle bu kadın istihdamı dalga dalga yayılarak bu değerlerimiz unutulmadan ebediyen yaşayacaktır."