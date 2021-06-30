Adıyaman'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Yusuf Tekdal idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, merkeze bağlı Karahöyük köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü Tekdal ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tekdal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Adıyaman'da devrilen traktörün sürücüsü öldü - Son Dakika