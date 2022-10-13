Son dakika haberleri... Adıyaman'da düğünde havaya ateş açan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Adıyaman'da düğünde havaya ateş açan 2 kişi gözaltına alındı

13.10.2022 12:48
Son dakika haberleri... Adıyaman'da düğünde havaya ateş açan 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika 3. sayfa haberi: Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki bir düğünde havaya ateş açan 2 kişiye para cezası uygulandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki bir düğünde havaya ateş açan 2 kişiye para cezası uygulandı.

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yavuz Selim Mahallesi'nde düzenlenen bir düğün töreninde havaya ateş edildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine giden Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda havaya ateş ettikleri görülen R.A. ve M.T. isimli şahıslardan 2 adet silah ve bu silahlara ait 30 adet fişek ele geçirildi.

Düğünde havaya silah sıkan R.A. ve M.T. isimli şahıslar gözaltına alınarak Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan şahıslara 6136 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapılarak para cezası uygulandı.

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, düğünlere katılım sağlayan vatandaşlar ile düğün yapılan alanların çevresinde ikamet eden halkın can güvenliğini sağlamak üzere bu tür ihlallerin tespit edildiği yerlerde denetim ve uygulama faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürecekleri öğrenildi. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Adıyaman, Hisarcık, Kahta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Adıyaman'da düğünde havaya ateş açan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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