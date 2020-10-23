Son dakika haberleri: Adıyaman'da ev yangını - Son Dakika

Adıyaman'da bir eve çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Yangın, Adıyaman merkez Mara Mahallesi 1302 sokakta ki Ali Çavuş'un evinde meydana geldi. Elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın fark edilince durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede yangın yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN
- Kaynak: İHA
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