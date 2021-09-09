Adıyaman'da hafriyat kamyonunun çarptığı Suriyeli hayatını kaybetti.

Yusuf L. idaresindeki 02 AG 346 plakalı hafriyat kamyonu, Altınşehir Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Ahmed El Hamed'e çarptı.

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen El Hamed'in cesedi otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.