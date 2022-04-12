Son dakika haberleri! Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Adıyaman'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bir okulun kantininde hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreslere yaptıkları operasyonda B.S. ile B.Y.E'yi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.