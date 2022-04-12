Son dakika haberleri! Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

12.04.2022 09:50
Son dakika haberleri! Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adıyaman'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Adıyaman'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bir okulun kantininde hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreslere yaptıkları operasyonda B.S. ile B.Y.E'yi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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