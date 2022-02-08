Son dakika haberleri... Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ali Dağı Mesire Alanı'ndaki bir büfede hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, tespit ettiği yaşı küçük 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
Öte yandan, operasyonda ele geçirilen çalıntı malzemeler büfe sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA
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