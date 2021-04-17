ADIYAMAN'DA İKİ AİLE ARASINDA KAVGA 6 GÖZALTI - Son Dakika

ADIYAMAN'da, Suriye uyruklu iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli iki aile arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederek sonlandırdı. Kavgaya karıştığı belirlenen 6 kişi ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasın uymadıkları için toplam 18 bin 900 TL idari da para cezası uygulandı.