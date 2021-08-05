Son dakika haberleri! Adıyaman'da ilk müdahaleyi polislerin yaptığı anız yangını söndürüldü

Son dakika haber: Adıyaman'da, polislerin ağaç dalları ve yanlarındaki su şişeleriyle ilk müdahaleyi yaptığı anız yangını itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Adıyaman'da, polislerin ağaç dalları ve yanlarındaki su şişeleriyle ilk müdahaleyi yaptığı anız yangını itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Adıyaman- Kahta kara yolu Beşpınar mesire alanı yakınlarında anız bulunan alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada olay yerinden geçen polis ekipleri, araçlarından inerek yangın bölgesine gidip ağaç dalları ve yanındaki sularla alevlere müdahale etti. Daha sonra itfaiye ekiplerinin müdahalede bulunduğu yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmayla söndürüldü.

Son Dakika

Adana Demirspor, Manchester City'den kaleci Arijanet Muric'i renklerine bağladı

Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu, orman yangınlarıyla ilgili güzel haberi verdi: Düne göre daha iyi durumdayız, yarın rüzgar hızını kesecek

Hakan Sabancı için "Beni böceklerin içine attı" diyen Aygün Aydın yeniden hapse giriyor

Acılı kadının feryatları yürek yaktı! Küçük çocuk, annesinin kullandığı traktörün tekerinin altında kaldı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bu kez CHP'yi ve Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı

Görenler abla- kardeş sanıyor ama gerçek bambaşka! Seksenler'in yıldızı Yasemin Çonka ile oğlu gündem oldu

Sedat Peker'den Ümitcan Uygun paylaşımı: Neden tutuklanmadığını anlatacağım

CZN Burak'a bir tepki de Burcu Özberk'ten geldi: Şov yapmayın, insan olun insan