Kahvehaneye yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Adıyaman'da kahvehaneye yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.
İmamağa Mahallesi'ndeki kahvehane önüne gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, iş yerine ateş açarak kaçtı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Saldırıda yaralanan 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de caddede ve kahvehanede inceleme yaptı.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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