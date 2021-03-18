Son dakika haberleri: Adıyaman'da kamyonette çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

Adıyaman'da kamyonette çıkan yangın hasara neden oldu.
Ferhat A. idaresindeki 02 FE 856 plakalı kamyonette, Adıyaman- Çelikhan kara yolunun 20. kilometresinde seyir halindeyken henüz sebebi belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden sürücü, kamyoneti yolun kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekipler yarım saatlik çalışmalarının ardından yangını söndürdü.
Yangında kamyonette hasar oluştu.
Kaynak: AA
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