Son Dakika | Karantinayı ihlal eden kişi yurda yerleştirildi

Gelen son dakika haberine göre Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kurallarına uymadığı tespit edilen kişi öğrenci yurduna yerleştirildi.

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kurallarına uymadığı tespit edilen kişi öğrenci yurduna yerleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Demokrasi Parkı önünde denetim gerçekleştirdi. Ekipler, E.B'nin Hayat Eve Sığar (HES) sorgulamasında karantina ihlali yaptığını tespit etti. E.B, 112 Acil Sağlık ekiplerince götürüldüğü öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

Adıyaman, Güncel, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Karantinayı ihlal eden kişi yurda yerleştirildi - Son Dakika

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