ADIYAMAN'DA KAVGA 1 YARALI, 4 GÖZALTI - Son Dakika

ADIYAMAN'DA KAVGA 1 YARALI, 4 GÖZALTI

Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi aldığı darbelerle yaralanırken, 4 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi aldığı darbelerle yaralanırken, 4 kişi gözaltına alındı. Kavga, akşam saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada darbedilerek yaralanan H.Ü. sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis. kavgaya karıştığı belirlenen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Son Dakika

Aralarına aldıkları koyun ile motosiklet üzerinde böyle yolculuk yaptılar

Sıla fena pişti oldu! İlker Kaleli için yazdıklarını eski eşi için de yazmış

İbrahim Tatlıses için "Beni çağırırsa gitmem" diyen Mahmut Tuncer, İbo Show'a konuk oluyor

Minili pozu beğeni butonunu çökerten Pınar Altuğ, bu sefer de spor yaptığı anları paylaştı

Sevgilisinin kiraladığı evde fuhuş yaptıran kadın karakola bastonla gitti! Operasyonda 9 kişi gözaltında

Kız kardeşiyle görüşmesini istemediği şahsı defalarca bıçaklayarak öldürdü

Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu

Apartmanın bodrum katındaki sandık içinde, bir kadına ait cansız beden bulundu