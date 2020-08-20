Son dakika haberleri! Adıyaman'da kavga: 5 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Adıyaman'da kavga: 5 gözaltı

Son dakika haberi: ADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Son dakika haberleri! Adıyaman'da kavga: 5 gözaltı, System.String[]

ADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Hoca Ömer Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan ve sokakta karşılaşan iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine tekme ve tokat savurdu. Kurus sıkı tabancanın da kullanıldığı kavga, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekibinin müdahalesi ile sona erdi. Polis, kavgaya karışan 5 kişiyi gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü.


kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 21:19

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Adıyaman'da kavga: 5 gözaltı - Son Dakika
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