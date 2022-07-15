Son dakika! Motosikletle kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika! Motosikletle kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

15.07.2022 17:05

Son dakika haberine göre Adıyaman'da kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu güvenlik korucusu hayatını kaybetti.

Adıyaman'da kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu güvenlik korucusu hayatını kaybetti.

Gazi Atlı'nın kullandığı 02 ACL 461 plakalı motosiklet, merkeze bağlı Büklüm köyünde, O.G. idaresindeki 02 ABP 476 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Gazi Atlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Öte yandan, motosiklet sürücüsü Gazi Atlı'nın Büklüm köyünde güvenlik korucusu olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Motosikletle kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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