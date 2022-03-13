Son dakika haberleri... Adıyaman'da öğrencilere yangın eğitimi verildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Adıyaman'da öğrencilere yangın eğitimi verildi

13.03.2022 15:15
Son dakika haberleri... Adıyaman'da öğrencilere yangın eğitimi verildi

Gelen son dakika haberlerine göre Adıyaman'da anaokulu öğrencilerine itfaiye ekiplerince yangından korunma yöntemleri eğitimi verildi.

Adıyaman'da anaokulu öğrencilerine itfaiye ekiplerince yangından korunma yöntemleri eğitimi verildi.

Adıyaman Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kentte Altınşehir Anaokulunu ziyaret ederek, öğrencilere yangından korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Programda öğrencilere itfaiyecilik ve yangın güvenliği konularında bilgilendirme yapan ekipler, itfaiye ekipmanları ve malzemelerini tanıtarak öğrencilerin sorularını cevapladı.

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Adıyaman, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Adıyaman'da öğrencilere yangın eğitimi verildi - Son Dakika


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