ADIYAMAN'DA OTOMOBİL, ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

ADIYAMAN'DA OTOMOBİL, ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

14.10.2022 16:05

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki sürücü Yasin Kürşad Demiralp (44) hayatını kaybetti.

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki sürücü Yasin Kürşad Demiralp (44) hayatını kaybetti. Tuncay Mahitapoğlu ise yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Gölbaşı- Kahramanmaraş yolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. Yasin Kürşad Demiralp yönetimindeki 44 ACM 700 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Demiralp, hayatını kaybederken, aracında bulunan Tuncay Mahitapoğlu ise yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı Mahitapoğlu'nu ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yasin Kürşad Demiralp'in cansız bedeni ise kaza yerindeki inceleme sonrası otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta çıkan örtü yangını söndürüldü Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta çıkan örtü yangını söndürüldü Son dakika haber: KAHRAMANMARAŞ - Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sert, son yolculuğuna uğurlandı Son dakika haber: KAHRAMANMARAŞ - Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sert, son yolculuğuna uğurlandı KAHRAMANMARAŞ - İletişim Başkanı Altun 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı'na katıldı KAHRAMANMARAŞ - İletişim Başkanı Altun 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı'na katıldı
Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ADIYAMAN'DA OTOMOBİL, ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:41 ABD'den Türkiye'ye dönüşte aynı uçağa bindiler! İşte Bakan Nebati ile CHP lideri Kılıçdaroğlu arasında yaşananlar...
16:32 Sakarya'da camiye giden yaşlı adam, tuvalette hareketsiz halde bulundu
16:32 Bakan Yanık duyurdu: Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının uçak biletleri artık yüzde 50 indirimli
16:34 Brezilyalı yıldız Neymar'ın başı yolsuzlukla belada! 5 yıl hapsi isteniyor
16:03 İngiltere Maliye Bakanı'nın görevine son verildi
15:59 8 aydır Ukrayna ile savaşta olan Rusya lideri Putin: Ukrayna'yı yok etme gibi bir hedefimiz yok, büyük saldırılara ihtiyaç yok
15:51 Güel oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın ablası görenleri şaşkına çeviriyor
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini eleştirdi: Bay Kemal sen ancak turistik seyahat yaparsın
15:41 18 kilo altını olduğunu söyleyerek gündem olan Kobra Murat gerçek mal varlığını açıkladı
15:35 Çevresinin dışladığı yıldız futbolcu Mbappe partisine gelene olana para verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 17:15:01. #1.11#
SON DAKİKA: ADIYAMAN'DA OTOMOBİL, ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement