Son dakika haberleri! Adıyaman'da otomobilin aynasına uyuşturucu saklayan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Adıyaman'da otomobilin aynasına uyuşturucu saklayan 2 şüpheli tutuklandı

25.04.2022 23:50
Son dakika haberleri! Adıyaman'da otomobilin aynasına uyuşturucu saklayan 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberler: Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil aynasına uyuşturucu saklayan 2 şüpheli tutuklandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil aynasına uyuşturucu saklayan 2 şüpheli tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polis kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Ekipler otomobilde yaptıkları aramada, aracın yan aynasının içerisinde gizlenmiş 74,61 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Son dakika haberleri! Adıyaman'da otomobilin aynasına uyuşturucu saklayan 2 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberleri! Adıyaman'da otomobilin aynasına uyuşturucu saklayan 2 şüpheli tutuklandı

YORUMLAR
500
Araba almak isteyenlere kötü haber! Mayıs ayında yüzde 25 zam geliyor Araba almak isteyenlere kötü haber! Mayıs ayında yüzde 25 zam geliyor Seyir halindeki alev aldı Seyir halindeki alev aldı

Uyuşturucu, Otomobil, Adıyaman, Gölbaşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Adıyaman'da otomobilin aynasına uyuşturucu saklayan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
23:19 Gerçek bir gol makinesi! Kasımpaşa'nın yıldızı Muleka, tarihe geçti
23:05 27 Nisan'a ertelenen Bilim Kurulu toplantısı 26 Nisan'da yapılacak!
23:04 Taraftarı önünde 3-0 kaybeden Beşiktaş'ın futbolcuları maç sonu kulübede gözyaşlarına hakim olamadı!
22:51 Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-0 yenildi!
22:48 Akaryakıt fiyatlarına sinirlenen sunucu Ekrem Açıkel, canlı yayında tepki gösterdi: 1 litrede 90 kuruş kazıklanıyorum
22:21 Sultanlar Ligi'nde final karşılaşması Vakıfbank-Fenerbahçe arasında olacak!
22:11 Elon Musk 44 milyar dolar ödeyerek Twitter'ı satın aldı!
22:01 Eski başkan Trump, mahkeme celbine uymadığı sürece günde 10 bin dolar ceza ödeyecek
22:01 Fransız devinden şaşırtan hamle! Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Doğukan'ı istiyorlar
21:59 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan, Osman Kavala kararına ilk yorum: İktidar, hukuku ayaklar altına almaya devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 23:59:14. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Adıyaman'da otomobilin aynasına uyuşturucu saklayan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement