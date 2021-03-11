Son dakika haberleri... Adıyaman'da otomobilin çarptığı çocuk öldü - Son Dakika

Son dakika haberleri... Adıyaman'da otomobilin çarptığı çocuk öldü
11.03.2021 16:45
Son dakika gündem haberi... Adıyaman'ın Besni ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Ö.A. idaresindeki 02 HT 757 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Atmalı köyünde yolun karşısına geçmeye çalışan M.G.'ye (7) çarptı.
112 Acil Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü Ö.A. gözaltına alındı.
Son Dakika Fahrettin Koca'nın basın toplantısında duyulan esrarengiz ses ortalığı karıştırdı Set çalışanına hakaret eden Deniz Çakır, savcılığa şikayet edildi Fenerbahçe: Türkiye'de futbol 1959'dan önce de vardı Koronada hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 14 bin 46 yeni vaka tespit edildi Genç kız kaldığı otel odasına zorla giren şahsın cinsel saldırısına uğradı Amcalarından iki yeğenine kanlı pusu: Genç kadın ve ağabeyi hayatını kaybetti 60 milyonluk uyuşturucuyla yakalanan Çinli kaptan aldığı cezayı durunca bayıldı