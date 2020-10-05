Son dakika haberleri: Adıyaman'da Perre Antik kent heyecanı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Adıyaman'da Perre Antik kent heyecanı

Gelen son dakika haberine göre AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Perre Antik kenti nekropol alanındaki gün yüzüne çıkan eserlerle Adışaman'da turizm açısından büyük heyecana neden olduğunu söylediKommagene Krallığının 5 büyük kentinden biri olan Perre Antik Kenti Nekropol alandaki tarihsel ve arkeolojik...

Son dakika haberleri: Adıyaman'da Perre Antik kent heyecanı, System.String[]

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Perre Antik kenti nekropol alanındaki gün yüzüne çıkan eserlerle Adışaman'da turizm açısından büyük heyecana neden olduğunu söyledi

Kommagene Krallığının 5 büyük kentinden biri olan Perre Antik Kenti Nekropol alandaki tarihsel ve arkeolojik değerlerin gün yüzüne çıkartılması amacıyla yeniden başlatılan kazı çalışmalarıyla alakalı açıklamalarda bulunan Başkan Dağtekin, "11 yıl aradan sonra yeniden kazı çalışmalarına başlanıldı.

Perre Anik Kent ile ilgili daha önce de kazı çalışmaları yapıldı, ancak halen üstü toprakla örtülü ciddi bir tarihi hazine olduğu arkeologlar tarafından da sürekli dillendirilen bir gerçek. Elbette nekropol alanı sadece burayla sınırlı değil. Buraya yakın bölgelerde de adeta Perre Antik Kent'in devamı niteliğinde akropol alanı dediğimiz tarihi kalıntılar mevcut.

Adıyaman'ımızın keşfedilmeyi bekleyen ve paha biçilemeyen onlarca arkeolojik, tarihi ve kültürel zenginlikleri gün yüzüne çıkartma gayretindeyiz. İnşallah yeni keşifler arttıkça hem yurt içinden hem de yurt dışından gelecek yabancı ziyaretçi sayısında da artış bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çok ciddi destekleri oldu. Özellikle son Adıyaman ziyaretinde Perre Antik Kent'in turizme kazandırılmasına yönelik açıklamaları olmuştu. Öncesinde ise milletvekillerimizle yaptığımız istişarelerde Perre Antik Kent'in Cumhurbaşkanımız tarafından gündeme alınmasına yönelik fikir birliğimiz oldu.

Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 11 yıl aradan sonra Perre Antik Kent'te yeniden kazı çalışmalarına başladık. Süreci yakından takip eden başta Milletvekilimiz Ahmet Aydın olmak üzere tüm milletvekillerimizle birlikte yeniden kazı çalışmalarının başlaması için yoğun çaba sarf ettik. Yine göreve geldikten hemen sonra ilk ziyaretini Perre Antik Kent'e gerçekleştirerek bu alanın turizme kazandırılması için hassasiyetle çalışma yürüten Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'a ve kazı çalışmaları için kaynak aktaran il genel meclisimize, il özel idaremize ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Son dakika haberleri: Adıyaman'da Perre Antik kent heyecanı

Kommagene, AK Parti, Adıyaman, Turizm, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 15:09 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Adıyaman'da Perre Antik kent heyecanı - Son Dakika


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