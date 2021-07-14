Adıyaman'da güven ve huzur uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte güven ve huzur uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulamaya 51 ekip, 255 personel katılırken, araçlar, parklar, mahalleler, metruk binalar kontrol edildi.

Uygulamada 3 bin 331 kişinin sorgulaması yapıldı, bin 111 araç ile 17 iş yeri kontrol edildi.

17 araca idari para cezası uygulandığı belirtildi.