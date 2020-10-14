Adıyaman'da sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Adıyaman'da sahte içki ele geçirildi
14.10.2020 11:53
ADIYAMAN'da, bir eve yapılan operasyonda 10 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
ADIYAMAN'da, bir eve yapılan operasyonda 10 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı. Ekipler, Z.Y.'nin evine yaptıkları operasyonda 10 litre sahte içki ele geçirdi. Gözaltına alınan Z.Y., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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