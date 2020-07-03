Son dakika haberleri! Adıyaman'da sahte para operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Adıyaman'da sahte para operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Adıyaman'da sahte para operasyonu: 4 gözaltı 11 bin 400 TL sahte para ele geçirildi Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan sahte para operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da sahte para operasyonu: 4 gözaltı

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11 bin 400 TL sahte para ele geçirildi

ADIYAMAN - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan sahte para operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince piyasaya sahte para sürdükleri iddia edilen R.T., M.E.T. ve M.D., isimli 3 kişi yakalandı. Yakalanan şahısların araçlarında yapılan aramalarda 14 adet 100 TL sahte banknot ele geçirildi. 3 Şahsın sahte para temin ettiği iddia edilen B.Ş., isimli şahıs ise Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yakalandı. Şahsın yapılan üst aramalarında 100 adet 100 TL lik banknot ele geçirildi. Toplam ele geçirilen 11 bin 400 TL sahte paralara el konulurken 4 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporlarının ardından Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 16:34 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Adıyaman'da sahte para operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
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