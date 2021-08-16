Son dakika haberleri: Adıyaman'da şehit düşen jandarma personelleri anıldı - Son Dakika

16 Ağustos 2018 tarihinde Adıyaman Merkeze bağlı Dağ Kuyucak Köyü kırsalında Jandarmaya ait zırhlı aracın geçişi sırasında PKK tarafından yola döşenen EYP'nin patlatılması sonucu şehit olan dört jandarma personeli şehadetinin üçüncü yılında mevlid-i şerifle anıldı.

Adıyaman şehitleri için Yenipınar Camii'nde düzenlenen mevlit programına, Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, bazı kurum amirleri, jandarma ve emniyet personeli ile vatandaşlar katıldı.

Öğle namazına doğru başlayan mevlit programında, müftülük görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim ve mevlidi şerif okunarak ilahiler seslendirildi. Vatanın mukaddesatı uğruna canlarını feda eden Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Yılmaz Özer, Jandarma Uzman Çavuşlar Mehmet Kürşat Yılmaz, Tuncer Doğan, Oğuzhan Tekerek ve tüm şehitler dualarla anılarak Allah'tan rahmet dilendi. - ADIYAMAN