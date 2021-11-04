Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, silah imalatı ve ticareti yapan şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamiçi köyünde silah imalatı ve ticareti gerçekleştirildiği bilgisine ulaştı.

Ekipler, silah ve mühimmat arama köpeği desteğiyle B.K'ye ait evde yaptıkları aramada, kurusıkı tabanca, av tüfeği, 45 mermi ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Şüpheli B.K, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.