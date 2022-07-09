Son dakika haberleri... Adıyaman'da silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Adıyaman'da silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

09.07.2022 10:17
Son dakika haberleri... Adıyaman'da silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

Son dakika haberler: Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Malazgirt Mahallesi'nde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavga esnasında bir şahıs eline aldığı pompalı tüfekle Abdulkadir Y. ile Aziz K'ya ateş ederek vurdu. Her iki yaralı kanlar içerisinde yere yığılırken, kavgaya karışan şahıslar olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Abdulkadir Y. ve Aziz K., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Abdulkadir Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan şahısların yakalanması için ise polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500
Acemi kasaplar soluğu hastanede aldı Acemi kasaplar soluğu hastanede aldı Son dakika haberleri! Bursa'da at yarışlarında tekme- tokat 'faul' kavgası Son dakika haberleri! Bursa'da at yarışlarında tekme- tokat 'faul' kavgası
Kaynak: İHA

Malazgirt, Adıyaman, kavga, Aziz, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Adıyaman'da silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:12 Galatasaray, KAP'a bildirdi! Marcao için Sevilla ile görüşmeler başladı
20:51 Rusya, Türkiye üzerinden yapılan BM yardımlarının veto etti! Suriye'de 4 milyondan fazla insan da açlık riskiyle karşı karşıya
20:33 Galatasaray'dan Mostafa Mohamed hamlesi! Zamalek'e ödenen bonservis bedeli belli oldu
20:28 Ümit Özdağ sığınmacılara yönelik ithamları sonrası dışlandı... AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den, Zafer Partisi'ne bayram ambargosu
20:21 Songül Karlı ve eski eşi Metin Yüncü canlı yayında kavga etti!
20:08 Bakan Koca'dan bayram öncesi koronavirüs uyarısı: Hatırlatma dozu aşılarını ısrarla öneriyoruz
20:08 Halil Akbunar Westerlo'da! Göztepe kaptanının arkasından hüzünlü bir paylaşım yaptı
19:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü! Birlik vurgusu dikkat çekti
19:41 Aslan'ın yeni transferi Sergio Oliveira, İstanbul'a ayak bastı! İşte ödenmesi beklenen bonservis bedeli
19:29 Cuma hutbesinde "Doktorların daha fazla öldürülmesini getirir" diyen imam hakkında soruşturma açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2022 10:22:15. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Adıyaman'da silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement