Son dakika haberleri! Adıyaman'da taksilere koronavirüs denetimi - Son Dakika

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ticari taksicilere yönelik koronavirüs denetimi gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ilde faaliyet gösteren ticari taksi işletmecilerine yönelik denetimlerine devam ediyor.

Araçlarda temizlik ve hijyen kurallarına uyulması uyarısında bulunulan denetimlerde, araç sahiplerinin belgeleri de kontrol edildi.

Denetimlerde araç içerisinde her müşterinin kullanabileceği miktarda dezenfektan veya 80 derecelik kolonya bulundurulup bulundurulmadığı kontrol edildi. Ekipler, araç sürücülerini araçlarını sürekli havalandırması gerektiği konusunda da uyardı.

Kurallara uymadığı tespit edilen araç sürücüleri hakkında tutanak tutuldu.