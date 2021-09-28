Son dakika haberleri! Adıyaman'da tarihi eser kaçakçılarına operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Ekiplerce söz konusu adrese düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde bilezik ile çeşitli insan ve hayvan figürleri bulunan 4 heykel ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Tecir köyünde A.E'ye ait evde tarihi eser olduğu bilgisi aldı.

Adıyaman 'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılarına operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

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