Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan kavgada inşaat sahibi tarafından tabancayla vurulan iki işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Girne Mahallesi'ndeki inşaatın önünde inşaat sahibiyle işçiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine inşaat sahibi tabancayla ateş etti.

Yaralanan 2 işçi, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yarılıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.