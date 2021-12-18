Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi oldukları ve örgüte finansman desteği sağladıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürdü.
Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, terör örgütüne üye oldukları ve örgüte finansman desteği sağladıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Adıyaman'da terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika