Son dakika haberleri... Adıyaman'da terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Adıyaman'da terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı

01.03.2022 10:11
Son dakika haberleri... Adıyaman'da terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda PKK üyesi olduğu öne sürülen D.D. gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Cumhuriyet, Adıyaman, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Adıyaman'da terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika


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