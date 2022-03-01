Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda PKK üyesi olduğu öne sürülen D.D. gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Adıyaman'da terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika