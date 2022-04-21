Son dakika haberleri | Adıyaman'da terör operasyonunda yakalanan 2 zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Adıyaman'da terör operasyonunda yakalanan 2 zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı

21.04.2022 21:07
Son dakika haberleri | Adıyaman'da terör operasyonunda yakalanan 2 zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı

Son dakika haber: Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan M.A.D. ve E.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen M.A.D. ve E.D. sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Adıyaman, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Adıyaman'da terör operasyonunda yakalanan 2 zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Adıyaman'da terör operasyonunda yakalanan 2 zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika
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